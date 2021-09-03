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Паралимпиада в Токио: Гребец Емельянов получил "золото"

Пятница, 3 сентября 2021, 07:27
Паралимпиада в Токио: Гребец Емельянов получил золото
Фото Reuters

Украинец Сергей Емельянов выиграл "золото" на Паралимпиаде - в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3.

Источник: "Укринформ", Champion.com.ua

Детали: Как отмечается, Емельянов преодолел дистанцию 200 метров за 40,355 секунды.

Он опередил ближайшего соперника из России Леонида Крылова на 0,109 секунды.

"Укринформ" пишет, что в активе паралимпийской сборной Украины уже 87 наград - 21 золотая, 41 серебряная и 25 бронзовых. Украина занимает пятое место в общекомандном зачете и 4-е - по количеству медалей.

Справка: XVI летние Паралимпийские игры пройдут в Токио 24 августа - 6 сентября. В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Паралимпиадаспорт
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