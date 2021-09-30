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Активісти вимагають покарати прокурорів, які святкували день народження Татарова

Четвер, 30 вересня 2021, 14:20

Центр протидії корупції вимагає притягнути до відповідальності чиновників, які гуляли на дні народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Йдеться про заступника генпрокурора Олексія Симоненка та керівника департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Яна Стрелюка.

Зі скаргами у ЦПК звернулися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який на початку вересня гуляли на дні народженні Татарова.

Відзначається, що Симоненко і Стрелюк прибули на святкування, попри конфлікт інтересів.

Симоненко у грудні 2020 року забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ та департаменту Стрелюка.

На Симоненка у цьому кримінальному провадженні поклали повноваження генпрокурора і керівника органу прокуратури. Він курує в офісі генпрокурора роботу департаменту Стрелюка.

Симоненко був одним з останніх, хто залишався на дні народження в Татарова. Службовий автомобіль чекав на нього навіть після третьої ночі.

ЦПК вважає, що Симоненко порушив правила прокурорської етики, використовуючи службовий автомобіль в особистих цілях.

Татаров має офіційний статус підозрюваного у справі про хабарництво для прикриття махінацій з квартирами для Нацгвардії на 81 млн гривень, а прокурори з департаменту Стрелюка півроку не передають цю справу до суду.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.

Теми: ТатаровЦПК


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