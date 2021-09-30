Активісти вимагають покарати прокурорів, які святкували день народження Татарова
Центр протидії корупції вимагає притягнути до відповідальності чиновників, які гуляли на дні народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Джерело: Центр протидії корупції
Деталі: Йдеться про заступника генпрокурора Олексія Симоненка та керівника департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Яна Стрелюка.
Зі скаргами у ЦПК звернулися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який на початку вересня гуляли на дні народженні Татарова.
Відзначається, що Симоненко і Стрелюк прибули на святкування, попри конфлікт інтересів.
Симоненко у грудні 2020 року забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ та департаменту Стрелюка.
На Симоненка у цьому кримінальному провадженні поклали повноваження генпрокурора і керівника органу прокуратури. Він курує в офісі генпрокурора роботу департаменту Стрелюка.
Симоненко був одним з останніх, хто залишався на дні народження в Татарова. Службовий автомобіль чекав на нього навіть після третьої ночі.
ЦПК вважає, що Симоненко порушив правила прокурорської етики, використовуючи службовий автомобіль в особистих цілях.
Татаров має офіційний статус підозрюваного у справі про хабарництво для прикриття махінацій з квартирами для Нацгвардії на 81 млн гривень, а прокурори з департаменту Стрелюка півроку не передають цю справу до суду.
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Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.