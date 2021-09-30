Активисты требуют наказать прокуроров, которые праздновали день рождения Татарова
Центр противодействия коррупции требует привлечь к ответственности чиновников, которые гуляли на дне рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: Речь идет о заместителе генпрокурора Алексее Симоненко и руководителе департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Яна Стрелюка.
С жалобами в ЦПК обратились в орган, который осуществляет дисциплинарное производство в отношении прокуроров, которые в начале сентября гуляли на дне рождения Татарова.
Отмечается, что Симоненко и Стрелюк прибыли на празднование, несмотря на конфликт интересов.
Симоненко в декабря 2020 года забрал дело Татарова в антикоррупционных органов и передал его СБУ и департаменту Стрелюка.
На Симоненко в этом уголовном производстве положили полномочия генпрокурора и руководителя органа прокуратуры. Он курирует в офисе генпрокурора работу департамента Стрелюка.
Симоненко был одним из последних, кто оставался на дне рождения у Татарова. Служебный автомобиль ждал его даже после трех ночи.
ЦПК считает, что Симоненко нарушил правила прокурорской этики, используя служебный автомобиль в личных целях.
Татаров имеет официальный статус подозреваемого по делу о взяточничестве для прикрытия махинаций с квартирами для Нацгвардии на 81 млн гривен, а прокуроры из департамента Стрелюка полгода не передают это дело в суд.
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- Представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.