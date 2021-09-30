У "Слузі народу" натякнули, що в Трускавці обговорять відставку Разумкова

У ході виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Джерело: речниця партії Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Про це вона сказала, коментуючи заяву спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що "слуги" ініціюють у парламенті збір підписів за його відставку.

Водночас Палійчук повідомила, що на засіданнях фракції "Слуга народу" "тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася".

Пряма мова: "Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець".

Передісторія: У четвер Разумков заявив, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював збір підписів серед депутатів Верховної Ради за відставку Разумкова з посади її голови.

Чому це важливо: У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови ВР чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.

Якихось заходів у цьому напрямку депутати не вживали, але напруга між "Слугою народу" і спікером все ж була.

На погоджувальній раді 20 вересня, коли обговорювали порядок денний сесії, внутрішній конфлікт вийшов у публічну площину. На вимогу фракції "Слуга народу", у порядок денний сесії внесли "антиолігархічний" пакет законопроєктів (№5599 і №5600), хоча Разумков вважав, що вони не готові до розгляду. Тоді глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

В той же час почали говорити про збори парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці. Разумков повідомив, що його на це зібрання не запросили.