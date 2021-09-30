Разумков про ініціативу відставки: Була задача, Арахамія її виконав

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що "слугам народу" поставили завдання зібрати голоси за його відставку.

Джерело: Разумков у коментарі журналістам 30 вересня

Пряма мова: "Думаю, що просто була задача. Давид Георгійович (Арахамія –ред.) її виконав. Не знаю від кого. Думаю, це якесь колективне рішення".

Деталі: Спікер підтвердив, що в четвер отримав лист від голови фракції "Слуга народу". Разумков сказав, що підписні листи наразі виготовлені і нардепи зможуть їх отримати цього ж дня. За словами спікера, він не мав конфліктів зі "Слугою народу" і готовий прийти на фракцію поговорити, якщо його туди запросять (досі, мовляв, ніхто до нього не звертався).

Разумков сказав, що залишається відданий принципам, з якими партія "Слуга народу" виграла вибори в 2019 році, але не впевнений, що самі "слуги" їх дотримуються.

Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

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