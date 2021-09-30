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Разумков про ініціативу відставки: Була задача, Арахамія її виконав

Четвер, 30 вересня 2021, 15:12
Дмитро Разумков і Давид Арахамія. фото Дмитра Ларіна, УП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що "слугам народу" поставили завдання зібрати голоси за його відставку.

Джерело: Разумков у коментарі журналістам 30 вересня

Пряма мова: "Думаю, що просто була задача. Давид Георгійович (Арахамія –ред.) її виконав. Не знаю від кого. Думаю, це якесь колективне рішення".

Деталі: Спікер підтвердив, що в четвер отримав лист від голови фракції "Слуга народу". Разумков сказав, що підписні листи наразі виготовлені і нардепи зможуть їх отримати цього ж дня. За словами спікера, він не мав конфліктів зі "Слугою народу" і готовий прийти на фракцію поговорити, якщо його туди запросять (досі, мовляв, ніхто до нього не звертався).

Разумков сказав, що залишається відданий принципам, з якими партія "Слуга народу" виграла вибори в 2019 році, але не впевнений, що самі "слуги" їх дотримуються.

Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

Передісторія:

  • У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови ВР чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.
  • На погоджувальній раді 20 вересня, коли обговорювали порядок денний сесії, внутрішній конфлікт вийшов у публічну площину. На вимогу фракції "Слуга народу", у порядок денний сесії внесли "антиолігархічний" пакет законопроєктів (№5599 і №5600), хоча Разумков вважав, що вони не готові до розгляду. Тоді глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

Валентина Романенко, УП
Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада


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