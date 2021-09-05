У Києві та інших містах проходить Марш за права тварин

У неділю, 5 вересня, в столиці розпочався Всеукраїнський марш за права тварин під лозунгом "Захист слабких - справа сильних".

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники маршу зібралися у парку Шевченка, аби привернути увагу до нагальної потреби захисту тварин.

Вони вимагають покласти край жорстокості та захистити тварин від знущань.

На думку активістів, цирки з тваринами, контактні зоопарки, дельфінарії, хутрові ферми та притравочні станції – це варварство, якому немає місця в сучасній Україні.

Всеукраїнський марш за права тварин одночасно відбувається у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції "Академік Вернадський".