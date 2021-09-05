В Киеве и других городах проходит Марш за права животных
Воскресенье, 5 сентября 2021, 13:36
В воскресенье, 5 сентября, в столице начался Всеукраинский марш за права животных под лозунгом "Защита слабых - дело сильных".
Источник: Укринформ
Детали: Участники марша собрались в парке Шевченко, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты животных.
Они требуют положить конец жестокости и защитить животных от издевательств.
По мнению активистов, цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы и притравочные станции - это варварство, которому нет места в современной Украине.
Всеукраинский марш за права животных одновременно происходит в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский".