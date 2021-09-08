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В уряді Чехії виключають локдаун під час нової хвилі епідемії

Середа, 8 вересня 2021, 18:26

В уряді Чехії оголосили, що країну скоро чекає нова хвиля епідемії коронавірусу, але виключили загальний локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

За вівторок 7 вересня у Чехії зареєстрували 588 нових заражень - найбільше з 25 травня. З них понад 75% не були щеплені від коронавірусу. Штам "Дельта" складає 80% досліджених зразків.

Міністр охорони здоров’я Адам Войтех заявив, що дані свідчать про початок нової хвилі епідемії. Водночас, зауважив він, показники госпіталізацій суттєво нижчі і є надія, що співвідношення між кількістю заражень і кількістю людей, які потребують лікування у лікарні, буде іншим. 

"Не думаю, що нам доведеться вдатись до нового локдауну", - сказав Войтех, зазначивши, що єдиним способом зупинити епідемію є вакцинація. 

"Ми зараз краще готові, локдауну не буде", - заявив також прем’єр-міністр Андрей Бабіш. 

Він додав, що вважає найбільшою проблемою те, що досі близько 400 тисяч людей віком від 60 років не вакцинувались від коронавірусу через небажання робити це.

На цей час у Чехії повністю щеплені від коронавірусу 64% дорослих, і майже 66% щеплені принаймні першою дозою. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіялокдаун
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