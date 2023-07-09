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Майже половина чехів не вірять, що український контрнаступ наблизить кінець війни

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 18:25
Майже половина чехів не вірять, що український контрнаступ наблизить кінець війни
прапор Чехії, фото Pixabay

Майже половина чехів вважають, що український контрнаступ не сприятиме швидшому припиненню російської агресії. 

Про це йдеться в опитуванні Median для Radiožurnál, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

 47% опитаних чехів не очікують, що український контрнаступ допоможе швидше закінчити війну. Такої песимістичної думки найчастіше дотримується населення старше за 59 років, люди із середньою освітою або, майже в 50% випадків, також жителі Моравії та Сілезії.

З іншого боку, приблизно третина чехів, 31%, дотримуються протилежної думки. Таку позицію висловлювали студенти вишів, виборці правлячої коаліції SPOLU і PirSTAN та виборці президента Петра Павла.

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Менше ніж чверть населення не має своєї думки про ситуацію з українським контрнаступом.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел пояснив свою заяву про те, що Збройні сили України матимуть лише одну спробу для контрнаступу.

Раніше глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявляв, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно в ході контрнаступу, щоб уникнути великих втрат.

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Теми: Чехіяконтрнаступопитування
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