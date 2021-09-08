Більшість німців визначилися зі своїм голосом на виборах, соціал-демократи лідирують

Більшість німців вже визначилися, за яку партію голосуватимуть на федеральних виборах 26 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати соцопитування дослідницького інституту Civey на замовлення Spiegel, що проводилося у неділю.

Зі своїм вибором твердо визначилися 77% респондентів і 23% - не визначилися. Ідентичного дослідження цієї ж компанії перед виборами 2017 року не проводили, але опитування дослідницької групи Wahlen тоді засвідчило, що за тиждень до голосування зі своїм вибором ще не визначились близько 40%.

Частка респондентів, що вже визначились з голосом, особливо висока серед прихильників Зелених, Лівих та AfD.

Серед топтрійки політсил лідерство зберігає SPD з 25%, "Християнсько-демократичний союз" готові підтримати 23%, "Зелених" - 17%.

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