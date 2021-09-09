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Меджліс закликає до консультацій учасників Кримської платформи через затримання на півострові

Четвер, 9 вересня 2021, 01:11

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента Володимира Зеленського та глав держав-учасниць Кримської платформи щодо термінового проведення консультацій через затримання на окупованому Росією півострові. 

Джерело: заява Чубарова до учасників Кримської платформи, текст якої оприлюднено у Facebook 

Деталі: Лідер кримських татар наголосив, що на півострові розгортається новий виток масових репресій та переслідувань корінного народу. Йдеться про затримання кримчан 3-4 вересня: Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахтемових, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла. 

Масові обшуки та арешти в Криму продовжились вже 8 вересня. Цього дня затримали та вивезли в невідомому напрямку голова місцевого меджлісу села Молодіжне  Ельдар Менсітова. 

Чубаров вказує, що такі дії окупантів є перевіркою на міцність та рішучість держав-учасниць Кримської платформи та підписантів Кримської декларації. Саме тому Меджліс кримськотатарського народу закликає до термінового проведення  міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи. 

 
Звернення Меджлісу: Рефат Чубаров
 
Звернення Меджлісу: Рефат Чубаров

Передісторія:

  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла,Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
  • У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.

Теми: Кримська платформаКримМеджліскримські татари


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