Меджліс закликає до консультацій учасників Кримської платформи через затримання на півострові

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента Володимира Зеленського та глав держав-учасниць Кримської платформи щодо термінового проведення консультацій через затримання на окупованому Росією півострові.

Джерело: заява Чубарова до учасників Кримської платформи, текст якої оприлюднено у Facebook

Деталі: Лідер кримських татар наголосив, що на півострові розгортається новий виток масових репресій та переслідувань корінного народу. Йдеться про затримання кримчан 3-4 вересня: Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахтемових, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла.

Масові обшуки та арешти в Криму продовжились вже 8 вересня. Цього дня затримали та вивезли в невідомому напрямку голова місцевого меджлісу села Молодіжне Ельдар Менсітова.

Чубаров вказує, що такі дії окупантів є перевіркою на міцність та рішучість держав-учасниць Кримської платформи та підписантів Кримської декларації. Саме тому Меджліс кримськотатарського народу закликає до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи.

Звернення Меджлісу: Рефат Чубаров

Звернення Меджлісу: Рефат Чубаров

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