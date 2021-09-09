Молдова поверне надзвичайний стан в охороні здоров’я і почне застосовувати ковід-сертифікати

У Молдові з 10 вересня почне діяти надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я - у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення 9 вересня ухвалила Нацкомісія з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

Попередньо такий правовий режим буде діяти до 30 жовтня.

У зв’язку з цим для повнолітніх людей з 11 вересня запроваджуються обмеження на доступ до масових заходів - для відвідання концертів, нічних клубів та фестивалів, у тому числі на відкритому повітрі, буде вимагатися наявність повного курсу щеплення від коронавірусу, або негативний тест, не давніший 72 годин (експрес-тест - 48 годин), або довідку про перенесену хворобу в останні 6 місяців, або ж наявність антитіл після давнішої хвороби.

В Міністерстві охорони здоров’я допустили, що найближчими днями анонсують додаткові обмеження.

Значну частину країни за епідеміологічною ситуацією вже віднесли до червоної зони. Протягом минулого тижня кількість людей, що захворіли Covid-19, зросла на 26%. При цьому, на 30% зросла кількість хворих серед дітей. Понад 80% нових хворих складають невакциновані.

Нагадаємо, раніше в уряді Молдови допустили вимогу ковід-сертифікату також для працівників низки сфер, зокрема ресторанів і магазинів, щоб не закривати їх на черговий локдаун. Також пропонується надати закладам право, на власний розсуд, приймати відвідувачів тільки з ковід-сертифікатом - або обмежувати кількість відвідувачів.

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