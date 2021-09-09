Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донеччині посадовці райспоживспілки вимагали 2 млн хабара

Четвер, 9 вересня 2021, 18:36
ФОТО: донецька обласна прокуратура

У Донецькій області викрили службову особу Великоновосілківської райспоживспілки та її спільницю на одержанні 2 млн грн хабара.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Службову особу Великоновосілківської районної спілки споживчих товариств Донецької облспоживспілки та її колишнього керівника викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 ККУ)".

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що службова особа та колишня голова Великоновосілківської райспоживспілки одержали від маріупольського підприємця неправомірну вигоду у розмірі 2 млн грн.

У таку суму вони "оцінили" можливість продажу частки корпоративних прав товариства, що належали спілці.

 

Наразі службовцю повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Спільниця посадової особи перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини.

Правоохоронці працюють над тим, щоб повідомити їй про підозру заочно та оголосити її у розшук.

Українська правда
Теми: ДонецькДонецька областьхабар


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов каже, що армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда

США відреагували на відставку незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

У Києві проводять рейди з контролю маскового режиму – КМДА

Путін з Лукашенком домовилися про інтеграцію та спільні ринки

Новини 9 вересня: бійка у Раді, сварка в Офісі президента

відеоЛукашенко очікує підписання інтеграції з Росією у жовтні

Усі новини...
Донецьк
"Нічні вовки" Путіна їдуть "розважати" окупований Донецьк
Садок вишневий коло додзьо. Як буддист з Донецька змінив донбаські степи на карпатські гори 
Ізоляція. "Ефект метелика" в Соледарі
Останні новини
06:36
Франція дасть громадянство 12 тисяч людей, які допомагали боротись із COVID
05:12
Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих
04:03
Блінкен підтвердив, що США підтримують регулярні контакти з талібами
03:19
Байден хоче, щоб роботодавці забезпечили вакцинацію своїх працівників
02:45
Данілов каже, що армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда
01:58
Майже 90 школярів отруїлись у Хмельницькому
00:59
США відреагували на відставку незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"
00:24
"Схеми" знайшли ймовірні порушення під час конкурсу на голову БЕБ
23:53
Українці взяли ще 2, 3 та 4 місця у фіналах Діамантової ліги
23:11
У Києві проводять рейди з контролю маскового режиму – КМДА
Усі новини...