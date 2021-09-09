На Донеччині посадовці райспоживспілки вимагали 2 млн хабара

У Донецькій області викрили службову особу Великоновосілківської райспоживспілки та її спільницю на одержанні 2 млн грн хабара.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Службову особу Великоновосілківської районної спілки споживчих товариств Донецької облспоживспілки та її колишнього керівника викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 ККУ)".

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що службова особа та колишня голова Великоновосілківської райспоживспілки одержали від маріупольського підприємця неправомірну вигоду у розмірі 2 млн грн.

У таку суму вони "оцінили" можливість продажу частки корпоративних прав товариства, що належали спілці.

Наразі службовцю повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Спільниця посадової особи перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини.

Правоохоронці працюють над тим, щоб повідомити їй про підозру заочно та оголосити її у розшук.