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Посли G7 закликали Раду суддів якнайшвидше оголосити кандидатів до Етичної ради

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 10:22

Посли країн "Великої сімки" повторно закликали Раду суддів оголосити своїх кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя якомога швидше. 

Про це йшлося на зустрічі в офісі президента у четвер,  повідомляє "Європейська правда".

"Посли країн G7 продовжують підтримувати процес всебічної судової реформи в Україні. На вчорашній дискусії, що проходила в Офісі президента України, вони повторили свій заклик до Ради суддів оголосити своїх кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя якомога швидше", - йдеться у повідомленні британського головування в групі підтримки реформ в Україні послів "Великої сімки".

Посли закликали "здібних і чесних суддів та юристів" подати заявки до Етичної ради й долучитися до міжнародних експертів для спільної роботи над  "історичною реформою".

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, очільник комісії з питань правової реформи при президентові Сергій Іонушас зазначив на зустрічі, що темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства та пропозиціям глави держави й парламенту, розповіли у пресслужбі президента.

Іонушас поінформував учасників засідання про звернення голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо із закликом утриматися від будь-яких дій, що затягують відбір кандидатів і можуть завдати шкоди створенню незалежної судової системи України.

Він констатував, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до Етичної ради. 

Посли країн "Групи семи" вже раніше висловили занепокоєння затримкою висування кандидатів до Етичної ради. 

Свою стурбованість у зв’язку зі зволіканням у доборі членів Етичної ради ВРП висловив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

"Українська правда" у Threads

Теми: судреформи
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