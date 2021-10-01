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У Донецьку 8-у добу горить шахта Засядька: зник гірник

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:55
Фото dan-news.info

В окупованому Донецьку на шахті імені Засядька восьму добу гасять пожежу, але ліквідувати загоряння заважає вугілля. Також рятувальники продовжують шукати зниклого гірника.

Джерело: "Новости Донбасса"

Деталі: Займання пересипу транспортерної стрічки на вугільному підприємстві сталося увечері 23 вересня. У шахті перебував 61 гірняк, з них 26 – на аварійній ділянці. На поверхню вийшли всі, крім одного. Його досі шукають.

Повідомляється, що станом на 1 жовтня видимі вогнища загоряння на аварійній ділянці погасили, але обвалення гірської породи в деяких місцях не дозволяє оцінити реальну картину того, що відбувається.

Зазначається, що чадного газу стало менше, що свідчить зниження горіння, але пожежа все ще триває восьму добу.

Теми: Донецькшахтипожежа


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