В Донецке восьмые сутки горит шахта Засядько: пропал горняк

В оккупированом Донецке на шахте имени Засядько восьмые сутки тушат пожар, но ликвидировать возгорание мешает уголь. Также спасатели продолжают искать пропавшего горняка.

Источник: "Новости Донбасса"

Детали: Возгорание пересыпа транспортной ленты на угольном предприятии произошло вечером 23 сентября. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного. Его до сих пор ищут.

Сообщается, что по состоянию на 1 октября видимые очаги возгорания на аварийном участке потушены, но обрушение горных пород в некоторых местах не позволяет оценить реальную картину происходящего.



Отмечается, что угарного газа стало меньше, что свидетельствует снижении горения, но пожар все еще продолжается восьмые сутки.