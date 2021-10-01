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В Донецке восьмые сутки горит шахта Засядько: пропал горняк

Пятница, 1 октября 2021, 12:55
В Донецке восьмые сутки горит шахта Засядько: пропал горняк
Фото dan-news.info

В оккупированом Донецке на шахте имени Засядько восьмые сутки тушат пожар, но ликвидировать возгорание мешает уголь. Также спасатели продолжают искать пропавшего горняка.

Источник: "Новости Донбасса"

Детали: Возгорание пересыпа транспортной ленты на угольном предприятии произошло вечером 23 сентября. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного. Его до сих пор ищут.

Сообщается, что по состоянию на 1 октября видимые очаги возгорания на аварийном участке потушены, но обрушение горных пород в некоторых местах не позволяет оценить реальную картину происходящего.

Отмечается, что угарного газа стало меньше, что свидетельствует снижении горения, но пожар все еще продолжается восьмые сутки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкшахтыпожар
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