Поліція спіймала злочинну групу, яка розстріляла чоловіка у Дніпрі 3 роки тому
Озброєну злочинну групу, яка спланувала та убила мешканця Дніпра у 2018 році, затримали.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "У Дніпрі за скоєння резонансного вбивства трирічної давнини правоохоронці затримали озброєну злочинну групу".
Деталі: Злочин стався 9 липня 2018 року у дворі будинку на Кодацькому узвозі у Дніпрі. Близько опівночі двоє чоловіків здійснили декілька пострілів в бік 31-річного мешканця, у результаті чого той помер.
Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що до злочину причетні три особи – 41-річний організатор та двоє 29-річних виконавців.
29 вересня за участю спецпідрозділу "КОРД" їх затримали у Дніпрі.
Під час обшуків у чоловіків вилучили 5 пістолетів з набоями.
Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.
Передісторія:
- Вночі 9 липня 2018 року у Дніпрі на вул. Кодацький узвіз сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 31-річний чоловік.