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Поліція спіймала злочинну групу, яка розстріляла чоловіка у Дніпрі 3 роки тому

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 16:00
Поліція спіймала злочинну групу, яка розстріляла чоловіка у Дніпрі 3 роки тому
Тут і далі фото поліції

Озброєну злочинну групу, яка спланувала та убила мешканця Дніпра у 2018 році, затримали.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "У Дніпрі за скоєння резонансного вбивства трирічної давнини правоохоронці затримали озброєну злочинну групу".  

Деталі: Злочин стався 9 липня 2018 року у дворі будинку на Кодацькому узвозі у Дніпрі. Близько опівночі двоє чоловіків здійснили декілька пострілів в бік 31-річного мешканця, у результаті чого той помер.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що до злочину причетні три особи – 41-річний організатор та двоє 29-річних виконавців.

 

29 вересня за участю спецпідрозділу "КОРД" їх затримали у Дніпрі. 

 

Під час обшуків у чоловіків вилучили 5 пістолетів з набоями.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.  

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Дніпровбивствополіція
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