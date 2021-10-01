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Новини 1 жовтня: "Слуга народу" в Трускавці, затримання Саакашвілі

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 21:14
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Депутати фракції "Слуга народу" приїхали в Трускавець; Михаїла Саакашвілі затримали в Грузії — актуальні новини 1 жовтня.

Про "Слугу народу"

Народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. 

На платформі деякі депутати зізнавалися, що толком не знають, про що говоритимуть: їм відома та ж програма, що й журналістам.

Очевидно, що будуть вирішувати "внутрішні організаційні питання", як далі працювати фракції, а також "кадрові питання".

Про Саакашвілі

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Михеїла Саакашвілі.

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Теми: Слуга народуТрускавецьСаакашвіліГрузія


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