Напад на "Схеми": Мецгера відправили під нічний домашній арешт
Суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді", співрозмовник УП в правоохоронних органах
Пряма мова Максимець: "Наразі Голосіївський райсуд столиці обрав двом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту на 2 місяці. Очікується рішення щодо третього підозрюваного".
Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Євгена Мецгера (заборона виходити з дому з 22-ї до 6 години ранку) та Володимира Пікалова (з 21.00 до 6 години).
Прокуратура клопотала про їхній цілодобовий арешт.
UPD: Третьому фігуранту справи - відстороненому директору департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігорю Тельбізову, якому оголошено підозру в умисному вчиненні насильницьких дій щодо журналістів, - суд обрав у якості запобіжного заходу особисте зобов'язання.
Строк усіх запобіжних - до 5 грудня 2021 року.
Що передувало: Мецгеру та Пікалову повідомили нову підозру у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".
До перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України) було додано кваліфікацію за статтею 146 ККУ "Позбавлення волі" (позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати –ред.).
Передісторія:
- 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
- Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
- Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
- 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
- Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.