Напад на "Схеми": Мецгера відправили під нічний домашній арешт

Суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді", співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Максимець: "Наразі Голосіївський райсуд столиці обрав двом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту на 2 місяці. Очікується рішення щодо третього підозрюваного".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Євгена Мецгера (заборона виходити з дому з 22-ї до 6 години ранку) та Володимира Пікалова (з 21.00 до 6 години).

Прокуратура клопотала про їхній цілодобовий арешт.

UPD: Третьому фігуранту справи - відстороненому директору департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігорю Тельбізову, якому оголошено підозру в умисному вчиненні насильницьких дій щодо журналістів, - суд обрав у якості запобіжного заходу особисте зобов'язання.

Строк усіх запобіжних - до 5 грудня 2021 року.

Що передувало: Мецгеру та Пікалову повідомили нову підозру у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

До перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України) було додано кваліфікацію за статтею 146 ККУ "Позбавлення волі" (позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати –ред.).

Передісторія: