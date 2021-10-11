Нападение на "Схемы": Мецгера отправили под ночной домашний арест

Суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "На данный момент Голосеевский райсуд столицы избрал двум фигурантам дела меру пресечения в виде ничего домашнего ареста на 2 месяца. Ожидается решение относительно третьего подозреваемого".

Детали: По данным источника УП, речь идет о Евгение Мецгере (запрет выходить из дома с 22.00 до 6:00 утра) и Владимире Пикалове (с 21.00 до 6:00).

Прокуратура ходатайствовала об их круглосуточном аресте.

Что предшествовало: Мецгеру и Пикалову сообщили новое подозрение по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

К препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины) была добавлена квалификация по статье 146 УК "Лишение свободы" (лишение свободы может заключаться в содержании лица в месте, где оно вообще не желает или больше не желает находиться -ред.).

UPD: Третьем фигуранту дела - отстраненному директору департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорю Тельбизову, которому объявлено подозрение в умышленном совершении насильственных действий в отношении журналистов, - суд избрал в качестве меры пресечения личное обязательство.

Срок всех мер пресечения - до 5 декабря 2021 года.

Предыстория: