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Нападение на "Схемы": Мецгера отправили под ночной домашний арест

Понедельник, 11 октября 2021, 16:54
фото "Схем"

Суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "На данный момент Голосеевский райсуд столицы избрал двум фигурантам дела меру пресечения в виде ничего домашнего ареста на 2 месяца. Ожидается решение относительно третьего подозреваемого".

Детали: По данным источника УП, речь идет о Евгение Мецгере (запрет выходить из дома с 22.00 до 6:00 утра) и Владимире Пикалове (с 21.00 до 6:00).

Прокуратура ходатайствовала об их круглосуточном аресте.

Что предшествовало: Мецгеру и Пикалову сообщили новое подозрение по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

К препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины) была добавлена квалификация по статье 146 УК "Лишение свободы" (лишение свободы может заключаться в содержании лица в месте, где оно вообще не желает или больше не желает находиться -ред.).

UPD: Третьем фигуранту дела - отстраненному директору департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорю Тельбизову, которому объявлено подозрение в умышленном совершении насильственных действий в отношении журналистов, - суд избрал в качестве меры пресечения личное обязательство.

Срок всех мер пресечения - до 5 декабря 2021 года.

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Украинская правда
Темы: СМИбанки
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