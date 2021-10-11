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Расюк про замах на чиновника СБУ Наумова: "Мене катували, після того я підписав все, що треба"

Понеділок, 11 жовтня 2021, 17:22
Расюк про замах на чиновника СБУ Наумова: Мене катували, після того я підписав все, що треба
Юрій Расюк фото УП

Засуджений співробітник СБУ Андрій Расюк заявив, що його катували, тому він пішов на угоду зі слідством і визнав провину в підготовці вбивства начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: стаття УП "Мене зіштовхували із Зеленським лобами". Біглий СБУшник Нескоромний і його кум Расюк про "замах на праву руку Баканова"

Пряма мова: "Мені обіцяли перерізати горло, насцяти туди - цього не мало? Коли ти сидиш в підвалі, навколо тебе стоять кремезні хлопці в масках, і яким би ти там фізично міцним не був - Джекі Чаном, Чак Норрісом, чемпіоном чемпіонів - повірте, там це не працює. Це тут ти можеш бути і говорити. А там це не працює. "Наступного разу будемо розмовляти, коли вся ця підлога буде закрита кульками, щоб твоя кров не бризкала"...

Це було два рази, але цього достатньо. Коли вони мене пресанули, я в такому стані, я ніч не спав, бо у мене, як у собаки, вже розвинувся рефлекс і слух. Вони ж мені відразу: я тобі це зроблю, я тобі то зроблю, будемо ночами... Потім почали розповідати, що вони мене до справи Шайтанова (генерал-майор СБУ, затриманий за шпигунство на користь Росії - УП) прив'яжуть. Я на них взагалі дивився очманілими очима. Я вам скажу чесно, чисто професійно пацанам за п'ятибальною шкалою - п'ятірка, вміють працювати".

Деталі: За словами Расюк, він не бачив тих, хто його катував і тому звернувся в ДБР, щоб їх встановили.

Расюк каже, що дав команду катувати його Василь Малюк - екс-перший заступник голови СБУ, але про це йому сказав начальник СІЗО.

Він стверджує, що після тортур "підписував все, що треба".

Пряма мова: "Прийшов до мене начальник СІЗО, каже: "Що вони там ходять, напиши, що у тебе претензій ніяких немає". А я кажу: "А що мене не пресували, а що зі мною нічого тут не робили? Мене не спускали в підвал? "Він каже: "Ну, це ж не мої співробітники". Я кажу: "А хто це, чиї це? - Ну, це були з 5-го управління департаменту контррозвідки". Я кажу: "Добре, а як, а хто їх сюди пропустив до мене? - Це Василь Малюк дав команду".

Від УП: Згідно з медичним висновком, у Расюка констатували ряд патологій в правому плечовому суглобі і поставили діагноз: пошкодження суглобової губи і м'язів, обмеження в рухливості плеча. Лікар провів обстеження в липні 2021 року і встановив, що травма була отримана Расюком за півроку до цього.

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Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда

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Теми: СБУ
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