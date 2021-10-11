Расюк о покушении на чиновника СБУ Наумова: "Меня пытали, после этого я подписал все, что надо"

Осужденный сотрудник СБУ Андрей Расюк заявил, что его пытали, поэтому он пошел на сделку со следствием и признал вину в подготовке убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: статья УП "Меня сталкивали с Зеленским лбами". Беглый СБУшник Нескоромный и его кум Расюк о "покушении на правую руку Баканова"

Прямая речь: "Мне обещали перерезать горло, нассать туда – этого не мало? Когда ты сидишь в подвале, вокруг тебя стоят кремезні хлопці в масках, и каким бы ты там физически крепким не был – Джеки Чаном, Чак Норрисом, чемпионом чемпионов – поверьте, там это не работает. Это здесь ты можешь быть и говорить. А там это не работает. "В следующий раз будем разговаривать, когда весь этот пол будет заслан кульками, чтобы твоя кровь не брызгала…

Это было два раза, но этого достаточно. Когда они меня прессанули, я в таком состоянии, я ночь не спал, потому что у меня, как у собаки, уже развился рефлекс и слух. Они же мне сразу: я тебе это сделаю, я тебе то сделаю, будем по ночам… Потом начали рассказывать, что они меня к делу Шайтанова (генерал-майор СБУ, задержанный за шпионство в пользу России – УП) привяжут. Я на них вообще смотрел очумевшим. Я вам скажу честно, чисто профессионально пацанам по пятибалльной – пятерка, умеют работать".

Детали: По словам Расюка, он не видел тех, кто ее пытал и поэтому обратился в ГБР, чтобы их установили.

Расюк говорит, что дал команду пытать его Василий Малюк - экс-первый заместитель главы СБУ, но об этом ему сказал начальник СИЗО.

Расюк утверждает, что после пыток "подписывал все, что надо".

Прямая речь: "Пришел ко мне начальник СИЗО, говорит: "Что они там ходят, напиши, что у тебя претензий никаких нет". А я говорю: "А что меня не прессовали, а что со мной ничего здесь не делали? Меня не спускали в подвал?" Он говорит: "Ну, это же не мои сотрудники". Я говорю: "А кто это, чьи это? – Ну, это были с 5-го управления Департамента контрразведки". Я говорю: "Хорошо, а как, а кто их сюда пропустил ко мне? – Это Василий Малюк дал команду".

От УП: Согласно медицинскому заключению, у Расюка констатировали ряд патологий в правом плечевом суставе и поставили диагноз: повреждение суставной губы и мышцы, ограничение в подвижности плеча. Врач провел обследование в июле 2021 года и установил, что травма была получена Расюком за полгода до этого.

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