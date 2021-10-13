ДТП с нардепом: ГБР допросило более 10 свидетелей, но не Трухина. Видео аварии еще ищут

По делу о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина Государственное бюро расследований допросило более десятка свидетелей, видео момента аварии пока у следствия нет.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Детали: В Бюро УП отметили, что сейчас проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств вышеупомянутой ДТП, в том числе по установлению лица, находившегося за рулем автомобиля "Ауди" на момент ДТП 23 августа 2021 года.

В ГБР указали, что в ходе расследования были изъяты видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Вместе с тем, видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, в настоящее время в уголовном производстве отсутствует.

На данный момент бюро допросило более десяти свидетелей происшествия.

В то же время допросить самого нардепа Трухина, по словам ГБР, следователи планируют после проведения назначенных экспертиз и получения заключений экспертов.

В Бюро уточнили также, что сведения (по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами -ред.)) в Единый реестр досудебных расследований внес 9 сентября 2021 года и.о. генерального прокурора, согласно действующему законодательству

В прокуратуре "Украинской правде" дополнительно разъяснили следующее: после того, как материалы уголовного производства из Национальной полиции поступили в ГБР, была создана новая группа следователей и прокуроров, по инициативе которых сведения о событии были внесены в Единый еестр досудебных расследований Офисом генерального прокуратура, как это предусмотрено ч. 1 ст. 482-2 УПК Украины в случае возможного участия в событии народного депутата.

Дословно ГБР: "Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписиподии и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве".

Предыстория:

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".

Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.

Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не интересовался деталями ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина с 6 пострадавшими, поскольку в нем никто не погиб.

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