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Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, "відкрите небо" в дії

Середа, 13 жовтня 2021, 21:13
Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, відкрите небо в дії
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Укрзалізниця озвучила, що потрібно мати для подорожей після 21 жовтня; Wizz Air запустить 26 нових рейсів з чотирьох міст України — актуальні новини 13 жовтня.

Про коронавірус

З 21 жовтня в поїздах міжобласного сполучення провідники під час посадки будуть перевіряти, чи є у пасажирів сертифікат про вакцинацію - про це повідомив на брифінг керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"Укрзалізниця" планує розгорнути на вокзалах лабораторії, що будуть надавати послуги тестування за "доступною ціною". Він також повідомив, що залізниця звернеться до МВС з проханням забезпечити контроль за дотриманням нових карантинних обмежень.

Дітям до 18 років не потрібно мати документи про вакцинацію, або тестування. Ті ж, хто має протипоказання до щеплення, може зробити ПЛР-тест, або експрес-тест.

Про "відкрите небо"

"Відкрите небо" діє: Wizz Air запустить 26 нових рейсів з чотирьох міст України, а на карті авіасполучення з'явиться чотири нові країни — Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.

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Теми: коронавірускарантин
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