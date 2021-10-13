Новости 13 октября: коронавирусные ограничения, "открытое небо" в действии

Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об "открытом небе"; Wizz Air запустит 26 новых рейсов из четырех городов Украины - актуальные новости 13 октября.

О коронавирусе

С 21 октября в поездах межобластного сообщения проводники при посадке будут проверять, есть ли у пассажиров сертификат о вакцинации - об этом сообщил на брифинге руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Укрзализныця" планирует развернуть на вокзалах лаборатории, которые будут предоставлять услуги тестирования за "доступной цене". Он также сообщил, что железная дорога обратится в МВД с просьбой обеспечить контроль за соблюдением новых карантинных ограничений.

Детям до 18 лет не нужно иметь документы о вакцинации, или тестирование. Те же, кто имеет противопоказания к прививке, может сделать ПЦР-тест или экспресс-тест.

Об "открытом небе"

"Открытое небо" действует: Wizz Air запустит 26 новых рейсов из четырех городов Украины, а на карте авиасообщение появится четыре новых страны - Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

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