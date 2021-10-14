Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Последний шанс определить происхождение коронавируса: ВОЗ запускает новую группу

Четверг, 14 октября 2021, 01:29
Последний шанс определить происхождение коронавируса: ВОЗ запускает новую группу

Всемирная организация здравоохранения объявила о создании Научно-консультативного группы по происхождению новых патогенов (SAGO), цель которой - определить происхождение COVID-19 и лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов.

Источник: Reuters, BBC, NPR

Детали: В группу вошли 26 экспертов. В частности, это Марион Купманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по ветеринарии Ян Юнги, которые участвовали в совместном расследовании в китайском  Ухане.

Команда рассмотрит, передался ли вирус от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

Кроме коронавируса, SAGO также изучит происхождение других патогенов высокого риска.

ВОЗ заявила, что сложившаяся группа может быть "нашим последним шансом" определить происхождение SARS-CoV-2.

Напомним:

  • Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • 14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не принадлежит к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.
  • Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.
  • В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане - правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения.
  • В июле ВОЗ предложила второй этап исследований происхождения коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
Все новости...
Реклама: