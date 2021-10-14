Последний шанс определить происхождение коронавируса: ВОЗ запускает новую группу

Всемирная организация здравоохранения объявила о создании Научно-консультативного группы по происхождению новых патогенов (SAGO), цель которой - определить происхождение COVID-19 и лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов.

Источник: Reuters, BBC, NPR

Детали: В группу вошли 26 экспертов. В частности, это Марион Купманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по ветеринарии Ян Юнги, которые участвовали в совместном расследовании в китайском Ухане.

Команда рассмотрит, передался ли вирус от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

Кроме коронавируса, SAGO также изучит происхождение других патогенов высокого риска.

ВОЗ заявила, что сложившаяся группа может быть "нашим последним шансом" определить происхождение SARS-CoV-2.

Напомним: