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Последний шанс определить происхождение коронавируса: ВОЗ запускает новую группу

Четверг, 14 октября 2021, 01:29

Всемирная организация здравоохранения объявила о создании Научно-консультативного группы по происхождению новых патогенов (SAGO), цель которой - определить происхождение COVID-19 и лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов.

Источник: Reuters, BBC, NPR

Детали: В группу вошли 26 экспертов. В частности, это Марион Купманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по ветеринарии Ян Юнги, которые участвовали в совместном расследовании в китайском  Ухане.

Команда рассмотрит, передался ли вирус от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

Кроме коронавируса, SAGO также изучит происхождение других патогенов высокого риска.

ВОЗ заявила, что сложившаяся группа может быть "нашим последним шансом" определить происхождение SARS-CoV-2.

Напомним:

  • Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • 14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не принадлежит к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.
  • Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.
  • В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане - правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения.
  • В июле ВОЗ предложила второй этап исследований происхождения коронавируса.

Темы: коронавирус
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