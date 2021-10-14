Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У центрі Тбілісі десятки тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

Четвер, 14 жовтня 2021, 19:29
Фото з Twitter-акаунту @GEOgeorgia_news

Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" і один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому він закликав громадськість країни до примирення й об'єднання. Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об'єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від "Національного руху", які вийшли у другі тури практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

"Зараз не час розділятися ні за якими ознаками, ні за партіями, ні за іншими ознаками, пора звільнити і врятувати Грузію і найнеобхідніше сьогодні для цього - єдність. Дуже важливо усвідомити, що наше суспільство, країна має потребу у великому примиренні, і ми повинні бути до нього готові" - написав Саакашвілі.

Повідомляється, що тисячі людей приїхали на акцію з різних регіонів Грузії.

Організатор мітингу - партія "Єдиний національний рух". Інші великі опозиційні сили не приєдналися до акції, але заявили, що їх члени можуть брати участь в протесті в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. 

Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці.

Теми: СаакашвілімітингиГрузія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоРНБО затвердила перший в історії План оборони України – Данілов

Зеленський хоче давати 20 років за контрабанду – Данілов

У рішенні РНБО щодо криміналітету були помилки щодо 108 осіб – Данілов

оновленоРНБО ввела санкції проти російської мережі магазинів MERE

Ляшко: Люди нехтують щепленням, тому єдиний вихід - карантинні обмеження

Ще 4 області з понеділка потрапляють у "червону" зону

Усі новини...
Саакашвілі
Прихильники Саакашвілі пікетували біля посольства Грузії в Києві
МЗС підтримує контакти із Саакашвілі у в'язниці і вивчає його справу – Кулеба
Уряд Грузії створить групу медиків, які слідкуватимуть за здоров’ям Саакашвілі
Останні новини
23:43
У Пентагоні розкрили деталі візиту міністра оборони США до України
22:56
Pfizer/BioNTech просять ЄС дозволити ковід-щеплення малим дітям
22:56
Пік захворюваності на COVID почнеться з 25 жовтня – секретар РНБО
22:40
доповненоРНБО затвердила перший в історії План оборони України – Данілов
22:31
Україна нарахувала десятки носіїв ядерної зброї, розміщених Росією у Криму
22:21
Зеленський хоче давати 20 років за контрабанду – Данілов
21:51
Польща: режим Лукашенка отримує від 2 до 14 тис. доларів з одного нелегального мігранта
21:43
Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента – секретар РНБО
21:33
РНБО затвердила стратегію біозахисту й інформаційної безпеки України
21:30
У Білорусі визнали екстремістським telegram-канал Тихановської
Усі новини...