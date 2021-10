У центрі Тбілісі десятки тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" і один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому він закликав громадськість країни до примирення й об'єднання. Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об'єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від "Національного руху", які вийшли у другі тури практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

"Зараз не час розділятися ні за якими ознаками, ні за партіями, ні за іншими ознаками, пора звільнити і врятувати Грузію і найнеобхідніше сьогодні для цього - єдність. Дуже важливо усвідомити, що наше суспільство, країна має потребу у великому примиренні, і ми повинні бути до нього готові" - написав Саакашвілі.

Повідомляється, що тисячі людей приїхали на акцію з різних регіонів Грузії.

Організатор мітингу - партія "Єдиний національний рух". Інші великі опозиційні сили не приєдналися до акції, але заявили, що їх члени можуть брати участь в протесті в індивідуальному порядку.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW

Rose Revolution 2.0 - Thousands of people demonstrate for the release of @SaakashviliM, the liberation of #Georgia from 🇷🇺 influence and for a #European future.🇪🇺 Saakashvili is being held as a political prisoner. He is already on day 14 of his hunger strike. #freesaakashvili pic.twitter.com/ZKVXMVGcGr