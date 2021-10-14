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В центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили

Четверг, 14 октября 2021, 19:29
Фото из Twitter-акаунта @GEOgeorgia_news

Около 50 тысяч человек собрались 14 октября на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах.

"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого - единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы"- написал Саакашвили.

Сообщается, что тысячи людей приехали на акцию из разных регионов Грузии.

Организатор митинга - партия "Единое национальное движение". Другие крупные оппозиционные силы не присоединились к акции, но заявили, что их члены могут принимать участие в протесте в индивидуальном порядке.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще до 6 лет - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Темы: СаакашвилимитингиГрузия
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