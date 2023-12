В центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили

Около 50 тысяч человек собрались 14 октября на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах.

"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого - единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы"- написал Саакашвили.

Сообщается, что тысячи людей приехали на акцию из разных регионов Грузии.

Организатор митинга - партия "Единое национальное движение". Другие крупные оппозиционные силы не присоединились к акции, но заявили, что их члены могут принимать участие в протесте в индивидуальном порядке.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW

Rose Revolution 2.0 - Thousands of people demonstrate for the release of @SaakashviliM, the liberation of #Georgia from 🇷🇺 influence and for a #European future.🇪🇺 Saakashvili is being held as a political prisoner. He is already on day 14 of his hunger strike. #freesaakashvili pic.twitter.com/ZKVXMVGcGr