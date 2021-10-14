В центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили
Около 50 тысяч человек собрались 14 октября на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"
Детали: Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах.
Big turnout at #FreeSaakashvili rally in Tbilisi pic.twitter.com/3Fa3zmJFcr
— Andro (@ThisIsAndro) October 14, 2021
"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого - единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы"- написал Саакашвили.
Сообщается, что тысячи людей приехали на акцию из разных регионов Грузии.
Организатор митинга - партия "Единое национальное движение". Другие крупные оппозиционные силы не присоединились к акции, но заявили, что их члены могут принимать участие в протесте в индивидуальном порядке.
Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW— Georgien (@GEOgeorgia_news) October 14, 2021
Rose Revolution 2.0 - Thousands of people demonstrate for the release of @SaakashviliM, the liberation of #Georgia from 🇷🇺 influence and for a #European future.🇪🇺 Saakashvili is being held as a political prisoner. He is already on day 14 of his hunger strike. #freesaakashvili pic.twitter.com/ZKVXMVGcGr— Nini Tsiklauri 🇪🇺 (@ninitsiklauri) October 14, 2021
Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.
В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще до 6 лет - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
По прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.