Данілов про контрабанду: Є зрушення, але підсанкційні люди не припинили діяльність

Внаслідок боротьби з контрабандою надходження до бюджету збільшилися на 47 мільярдів гривень, однак контрабанда все ще існує, і люди, які перебувають під санкціями, продовжують свою діяльність.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю

Пряма мова: "Можемо сказати, що в цій царині (боротьби з контрабандою – ред.) є певні зрушення, на 47 мільярдів були збільшені надходження до бюджету.

Але при наявній інформації, яка є на сьогоднішній день від відповідних органів, ми можемо сказати, що таке явище і люди, які є під санкціями, на превеликий жаль, не припинили остаточно свою діяльність".

Деталі: За словами Данілова, президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО запропонував, щоб на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ і відповідні органи зібралися і обговорили "підсилення кадрового забезпечення" на митниці.

Секретар РНБО додав, що в обговоренні питання боротьби з контрабандою на засіданні Ради нацбезпеки і оборони у п’ятницю взяли участь керівництво одеської митниці, одеської СБУ та представники МВС, які працюють в Одесі.

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