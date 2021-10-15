Данілов про контрабанду: Є зрушення, але підсанкційні люди не припинили діяльність
Внаслідок боротьби з контрабандою надходження до бюджету збільшилися на 47 мільярдів гривень, однак контрабанда все ще існує, і люди, які перебувають під санкціями, продовжують свою діяльність.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю
Пряма мова: "Можемо сказати, що в цій царині (боротьби з контрабандою – ред.) є певні зрушення, на 47 мільярдів були збільшені надходження до бюджету.
Але при наявній інформації, яка є на сьогоднішній день від відповідних органів, ми можемо сказати, що таке явище і люди, які є під санкціями, на превеликий жаль, не припинили остаточно свою діяльність".
Деталі: За словами Данілова, президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО запропонував, щоб на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ і відповідні органи зібралися і обговорили "підсилення кадрового забезпечення" на митниці.
Секретар РНБО додав, що в обговоренні питання боротьби з контрабандою на засіданні Ради нацбезпеки і оборони у п’ятницю взяли участь керівництво одеської митниці, одеської СБУ та представники МВС, які працюють в Одесі.
Передісторія:
- 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.
- Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
- 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.
- 30 липня РНБО розширила список контрабандистів, до яких вводяться санкції - до нього увійшли ще три людини та 24 пов'язані з ними компанії.