Данилов о контрабанде: Есть сдвиги, но подсанкционные люди не прекратили деятельность

В результате борьбы с контрабандой поступления в бюджет увеличились на 47 миллиардов гривен, однако контрабанда все еще существует, и люди, которые находятся под санкциями, продолжают свою деятельность.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Можем сказать, что в этой области (борьба с контрабандой – ред.) есть определенные сдвиги, на 47 миллиардов были увеличены поступления в бюджет.

Но по имеющейся информации от соответствующих органов, мы можем сказать, что такое явление и люди, которые находятся под санкциями, к сожалению, не прекратили окончательно свою деятельность".

Детали: По словам Данилова, президент Владимир Зеленский во время заседания СНБО предложил, чтобы в начале следующей недели руководитель таможни, министр финансов, председатель СБУ и соответствующие органы собрались и обсудили "усиление кадрового обеспечения" на таможне.

Секретарь СНБО добавил, что в обсуждении вопроса борьбы с контрабандой на заседании Совета нацбезопасности и обороны в пятницу приняли участие руководство одесской таможни, одесской СБУ и представители МВД, работающие в Одессе.