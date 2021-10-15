Данилов о контрабанде: Есть сдвиги, но подсанкционные люди не прекратили деятельность
В результате борьбы с контрабандой поступления в бюджет увеличились на 47 миллиардов гривен, однако контрабанда все еще существует, и люди, которые находятся под санкциями, продолжают свою деятельность.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу
Прямая речь: "Можем сказать, что в этой области (борьба с контрабандой – ред.) есть определенные сдвиги, на 47 миллиардов были увеличены поступления в бюджет.
Но по имеющейся информации от соответствующих органов, мы можем сказать, что такое явление и люди, которые находятся под санкциями, к сожалению, не прекратили окончательно свою деятельность".
Детали: По словам Данилова, президент Владимир Зеленский во время заседания СНБО предложил, чтобы в начале следующей недели руководитель таможни, министр финансов, председатель СБУ и соответствующие органы собрались и обсудили "усиление кадрового обеспечения" на таможне.
Секретарь СНБО добавил, что в обсуждении вопроса борьбы с контрабандой на заседании Совета нацбезопасности и обороны в пятницу приняли участие руководство одесской таможни, одесской СБУ и представители МВД, работающие в Одессе.
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
- После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
- 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкции в отношении еще 13 человек.
- 30 июля СНБО расширила список контрабандистов, против которых вводятся санкции – в него вошли еще три человека и 24 связанных с ними компании.