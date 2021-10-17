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На Луганщині затримали жінку за підозрою у причетності до бойовиків

Неділя, 17 жовтня 2021, 23:59
фото Getty Images

Військові Нацгвардії зі складу Об’єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини затримали жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Джерело: повідомлення штабу ООС з посиланням на дані ОТУ "Північ"

Деталі: Затримали вказану особу у Станично-Луганському районі на КПП.

У штабі зазначили, что громадянку доставили до місцевого відділу поліції. Її підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України – "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Дослівно: "При обов'язковій перевірці документів під час перетину блокпосту, гвардійці обмежили пересування 58-річної громадянки, жительки міста Луганськ. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань".

Українська правда
Теми: ОРДЛОтероризмокупаціяЛуганськ


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