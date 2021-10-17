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У Авакова відповіли ОП: помилки у санкційних списках стосуються транслітерації прізвищ

Неділя, 17 жовтня 2021, 15:20
У Авакова відповіли ОП: помилки у санкційних списках стосуються транслітерації прізвищ
Ярослав Тракало. фото з сайту Нацполіції

Представник Міністерства внутрішніх справ часів Арсена Авакова Ярослав Тракало запевняє, що МВС нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку є "косметичними".

Джерело: ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі УП

Деталі: Тракало заявляє, що озвучена напередодні інформація щодо так званого "переліку 108"  – не відповідає дійсності. За його даними, на засіданні 15 жовтня РНБО лише провела уточнення щодо правильності написання транслітерації (написання прізвища та імені латинськими літерами) прізвищ та дат народження поданих громадян.

Наприклад, №1 Єсін Єгор в англійській транслітерації по списку Yesin Yegor у нинішньому варіанті виправлений на Esin Egor (змінилися перша буква імені і прізвища в англ. транслітерації). Або №3 Лисенко Сергій – Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (додалася в прізвищі остання ще одна англійська літера i).

Тракало пояснює, що "злодії у законі" часто мають по кілька паспортів, де може відрізнятися навіть на одну літеру правопис прізвища або ж дата народження.

Пряма мова: "У зв’язку з цим варто зазначити, що усі проєкти рішень на засідання РНБО – готуються апаратом РНБО. Після цього подані матеріали затверджує секретар Ради Нацбезпеки. Він же перед внесенням на розгляд – погоджує їх із президентом. І тільки після проходження усіх цих "формальностей", а насправді – складних і відповідальних етапів державної роботи кожного члена Ради нацбезпеки і оборони, куди, до слова, входять не якісь статисти, а генеральний прокурор, голова Служби безпеки України, голова Служби Зовнішньої розвідки, міністр оборони тощо, – проєкт рішення виноситься на розгляд членів РНБО.

До речі, після затвердження на засіданні – рішення РНБО в дію своїм указом вводить саме президент".

Оновлено: Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що помилки у рішенні Ради нацбезпеки і оборони відносно 108 осіб із санкційного списку, про які він говорив раніше, стосувалися транслітерації прізвищ.

Що передувало: В Офісі президента заявили, що зараз встановлюються обставини внесення до санкційного списку більше ста осіб, яких помилково "зарахували" до криміналітету, в тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю 15 жовтня сказав, що у рішенні Ради нацбезпеки, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, раніше була допущена помилка відносно 108 осіб.

Передісторія:

  • 4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".
  • 4 лютого 2021 року вперше "злодію в законі" повідомили про підозру за цим законом: підозру отримав "Гіга Озургетський" та двоє "смотрящих" .
  • 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
  • У червні Данілов заявив, що РНБО перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до "ворів у законі" несправедливо.

Українська правда

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Теми: санкціїМВСРНБО
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