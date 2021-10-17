Медведчука могли б обміняти, якби він мав громадянство РФ – президент
Україна могла б розглянути обмін кума президента РФ, підозрюваного в держзраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука на утримуваних громадян України, якби Росія підтвердила, що Медведчук має російське громадянство.
Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV
Пряма мова: "Пан Медведчук – громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство.
З іншого боку, якби Росія підтвердила, що в пана Медведчука є російське громадянство (ну наприклад, цілком можливо), то ми б із задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянули можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні".
Деталі: Разом з тим, відповідаючи на питання ведучого, Зеленський зазначив, що Росія прямо не заявляла свої вимоги "залишити в спокої" Медведчука.
"Прямих речей не було", - сказав президент.
Передісторія:
- 8 жовтня народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
- 12 жовтня суддя Печерського районного суду відправила Віктора Медведчука під домашній арешт, хоча обвинувачення клопотало про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.
- Прокуратура планує оскаржувати це рішення.
- До цього Медведчук уже перебував під домашнім арештом у справі про розграбування ресурсів у Криму (нафти й газу) та держзраду.