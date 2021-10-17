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Медведчука могли б обміняти, якби він мав громадянство РФ – президент

Неділя, 17 жовтня 2021, 20:40
Медведчука могли б обміняти, якби він мав громадянство РФ – президент
ФОТО: ОПЗЖ

Україна могла б розглянути обмін кума президента РФ, підозрюваного в держзраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука на утримуваних громадян України, якби Росія підтвердила, що Медведчук має російське громадянство.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV

Пряма мова: "Пан Медведчук – громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство.

З іншого боку, якби Росія підтвердила, що в пана Медведчука є російське громадянство (ну наприклад, цілком можливо), то ми б із задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянули можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні".

Деталі: Разом з тим, відповідаючи на питання ведучого, Зеленський зазначив, що Росія прямо не заявляла свої вимоги "залишити в спокої" Медведчука.

"Прямих речей не було", - сказав президент.

Передісторія: 

Катерина Тищенко, УП

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