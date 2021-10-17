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Медведчука могли бы обменять, если бы он имел гражданство РФ – президент

Воскресенье, 17 октября 2021, 20:40
Медведчука могли бы обменять, если бы он имел гражданство РФ – президент
ФОТО: ОПЗЖ

Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Прямая речь: "Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство.

С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине".

Детали: Вместе с тем, отвечая на вопрос ведущего, Зеленский отметил, что Россия прямо не заявляла свои требования "оставить в покое" Медведчука.

"Прямых вещей не было", - сказал президент.

Предыстория:

Катерина Тищенко, УП

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