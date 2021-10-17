Медведчука могли бы обменять, если бы он имел гражданство РФ – президент
Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство.
Источник: президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV
Прямая речь: "Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство.
С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине".
Детали: Вместе с тем, отвечая на вопрос ведущего, Зеленский отметил, что Россия прямо не заявляла свои требования "оставить в покое" Медведчука.
"Прямых вещей не было", - сказал президент.
Предыстория:
- 8 октября народному депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку объявили новая подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
- 12 октября судья Печерского районного суда отправила Виктора Медведчука под домашний арест, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен.
- Прокуратура планирует обжаловать это решение.
- До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.