Україна відреагувала на взяття заручників місії ОБСЄ в ОРДЛО: міжнародний тероризм

Українська делегація в ТКГ вважає, що утримання міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ в ОРДЛО має ознаки міжнародного тероризму.

Джерело: Telegram-канал України в ТКГ

Дослівно: "Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму.

Українська делегація закликає міжнародне співтовариство, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони".

Деталі: Українська делегація у ТКГ відзначає, що російські окупанти взяли в заручники двох співробітників місії ОБСЄ.

Дії окупантів українська сторона розцінює як підрив повноважень місії, а, разом із непродовженням мандата ОБСЄ на російських прикордонних пунктах "Донецьк" і "Гуково", як свідому політику, спрямовану на витіснення місії з окупованих територій.

Цьому передувало: 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої "ДНР" в Донецьку біля входу в готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ.

Незважаючи на призупинення роботи в окупованому Донецьку, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області.

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