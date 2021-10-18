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Украина отреагировала на взятие заложников миссии ОБСЕ в ОРДЛО: международный терроризм

Понедельник, 18 октября 2021, 14:18
фото: getty images

Украинская делегация в ТКГ считает, что содержание международных наблюдателей миссии ОБСЕ в ОРДЛО имеет признаки международного терроризма.

Источник: Telegram-канал Украины в ТКГ

Дословно: "Содержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма.

Украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего руководство государств-участников Нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны".

Детали: Украинская делегация в ТКГ отмечает, что российские оккупанты взяли в заложники двух сотрудников миссии ОБСЕ.

Действия оккупантов украинская сторона расценивает как подрыв полномочий миссии, а вместе с непродлении мандата ОБСЕ на российских пограничных пунктах "Донецк" и "Гуково", как сознательную политику, направленную на вытеснение миссии с оккупированных территорий.

Этому предшествовало: 17 октября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников так называемой "ДНР" в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ.

Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. 

Напомним: 

  • 13 октября вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации под предлогом разминирования проводили разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого, украинские бойцы задержали боевика – гражданина России Андрея Косяка.
  • Медиа РФ опубликовали реакцию представителей ОРЛО на задержание Службой безопасности Украины боевика и с криминальным прошлым Андрея Косяка, которого подозревают в разведке в пользу оккупантов из псевдореспублики.
  • В оккупированной Горловке оккупанты не выпускают сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ и требуют освободить боевика, которого задержали ВСУ возле участка разведения в районе Золотого 13 октября.

Украинская правда
Темы: УкраинаОБСЕОРДЛОтерроризм
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