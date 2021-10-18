У 2021 році на Сході України загинули 55 військовослужбовців
Понеділок, 18 жовтня 2021, 18:28
За 10 місяців 2021 року в ході бойових дій на Сході України загинули 55 військовослужбовців.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на відповідь пресслужби ЗСУ
Дослівно: "З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних Сил України".
Деталі: У відповіді також повідомили, що від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.
Передісторія:
- Найбільша кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ припала на час загострення на лінії зіткнення у березні-квітні 2021 року.
- Тоді президент Володимир Зеленський порушував питання щодо недотримання перемир’я з боку Росії та контрольованих нею бойовиків на зустрічах "Нормандської четвірки".
- З 27 липня 2020 року на Донбасі розпочалося "повне та всеосяжне перемир’я" з припиненням будь-яких бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї. Проте бойовики невизнаних "республік" порушили його відразу в перший день перемир’я.