У 2021 році на Сході України загинули 55 військовослужбовців 

За 10 місяців 2021 року в ході бойових дій на Сході України загинули 55 військовослужбовців.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на відповідь пресслужби ЗСУ

Дослівно: "З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних Сил України".

Деталі: У відповіді також повідомили, що від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

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