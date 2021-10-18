Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 2021 році на Сході України загинули 55 військовослужбовців 

Понеділок, 18 жовтня 2021, 18:28
У 2021 році на Сході України загинули 55 військовослужбовців 
Фото: Операція об'єднаних сил

За 10 місяців 2021 року в ході бойових дій на Сході України загинули 55 військовослужбовців.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на відповідь пресслужби ЗСУ

Дослівно: "З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних Сил України".

Деталі: У відповіді також повідомили, що від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

Передісторія

  • Найбільша кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ припала на час загострення на лінії зіткнення у березні-квітні 2021 року. 
  • Тоді президент Володимир Зеленський порушував питання щодо недотримання перемир’я з боку Росії та контрольованих нею бойовиків на зустрічах "Нормандської четвірки".
  • З 27 липня 2020 року на Донбасі розпочалося "повне та всеосяжне перемир’я" з припиненням будь-яких бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї. Проте бойовики невизнаних "республік" порушили його відразу в перший день перемир’я.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
Усі новини...
Реклама: