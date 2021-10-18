В 2021 году на Востоке Украины погибло 55 военнослужащих

За 10 месяцев 2021 года из-за боевых действий в восточной Украине погибло 55 военнослужащих.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на ответ пресс-службы ВСУ

Дословно: "С 1 января 2021 года, по состоянию на 17 октября, погибло 55, получили ранение (повреждения) 217 военнослужащих Вооружённых Сил Украины.

Детальнее: В ответе также сообщили, что с 14 апреля 2014 года по состоянию на 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 719 военнослужащих, получили ранение или повреждение 10 368 военнослужащих ВСУ.

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