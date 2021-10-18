В 2021 году на Востоке Украины погибло 55 военнослужащих
Понедельник, 18 октября 2021, 18:28
За 10 месяцев 2021 года из-за боевых действий в восточной Украине погибло 55 военнослужащих.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на ответ пресс-службы ВСУ
Дословно: "С 1 января 2021 года, по состоянию на 17 октября, погибло 55, получили ранение (повреждения) 217 военнослужащих Вооружённых Сил Украины.
Детальнее: В ответе также сообщили, что с 14 апреля 2014 года по состоянию на 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 719 военнослужащих, получили ранение или повреждение 10 368 военнослужащих ВСУ.
Предыстория:
- Наибольшее количество погибших и раненых военнослужащих ВСУ пришлось на время обострения на линии соприкосновения в марте-апреле 2021 года.
- Тогда президент Владимир Зеленский ставил вопрос о несоблюдении перемирия со стороны России и подконтрольных ей боевиков на встречах "Нормандской четверки".
- С 27 июля 2020 в Донбассе началось "полное и всеобъемлющее перемирие" с прекращением любых боевых действий с применением огнестрельного оружия. Однако боевики непризнанных "республик" нарушили его сразу же в первый день перемирия.