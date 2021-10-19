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Корнієнко: Сьогодні, можливо, один із міністрів напише заяву

Вівторок, 19 жовтня 2021, 13:18
Корнієнко у кулуарах парламенту, фото зі sluga-narodu.com

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко припустив, що один із міністрів може подати у відставку за власним бажанням найближчим часом. 

Джерело: брифінг Корнієнка у парламенті

Пряма мова Корнієнка: "Немає в мене інформації (щодо рішень парламенту про зміни в Кабміні – ред.). Є інформація, що сьогодні, можливо, один із міністрів напише заяву". 

Деталі: Корнієнко не зміг підтвердити чутки, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку.

Роман Абрамовський
Роман Абрамовський
mepr.gov.ua

Цьому передувало: 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента і що члени Радбезу доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.

Нагадаємо: Раніше УП повідомляла, що покинути уряд Дениса Шмигаля можуть 5-6 міністрів: окрім Олега Уруського, Андрія Тарана і Марини Лазебної, це Олександр Ткаченко, а також Олексій Чернишов, який обіймає посаду міністра розвитку громад і територій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав про міністра оборони Андрія Тарана, що він "на своєму місці".

Кадрові питання Кабміну у Верховній Раді хотіли розглядати на початку жовтня, але відклали.

Олена Рощенко, УП
Теми: Кабінет міністрівОлександр Корнієнко Верховна Радакадри


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