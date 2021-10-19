Корниенко: Сегодня, возможно, один из министров напишет заявление
Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко предположил, что один из министров может подать в отставку по собственному желанию в ближайшее время.
Источник: брифинг Корниенко в парламенте
Прямая речь Корниенко: "Нет у меня информации (относительно решений парламента об изменениях в Кабмине – ред.). Есть информация, что сегодня, возможно, один из министров напишет заявление".
Детали: Корниенко не смог подтвердить слухи, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
Этому предшествовало: 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Миндовкилля не в достаточном объеме выполняет указы президента и члены Совбеза поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства.
Напомним: Ранее УП сообщала, что покинуть правительство Дениса Шмыгаля могут 5-6 министров: кроме Олега Уруского, Андрея Тарана и Марины Лазебной, это Александр Ткаченко, а также Алексей Чернышев, занимающий пост министра развития общин и территорий.
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о министре обороны Андрее Таране, что он "на своем месте".
Кадровые вопросы Кабмина в Верховной Раде хотели рассматривать в начале октября, но отложили.