Разумков каже, що не буде долучатись до інших політичних сил в Раді

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що не планує входити у колектив жодної політичної сили у Верховній Раді.

Джерело: інтерв’ю Разумкова на телеканалі "Наш"

Пряма мова Разумкова: "Разумков не буде в колективі "Європейської Солідарності", так само, я думаю, не буде в колективі жодної іншої політичної сили, яка представлена сьогодні в парламенті.

Ви знаєте, що я непогано спілкувався зі всіма фракціями та групами – це було моє завдання як голови ВРУ, щоби Рада продовжувала працювати нормально. І зараз так само.

Так, дійсно, я зараз сиджу, як кажуть, "на гальорці", за фракцією "ЄС". Але давайте не будемо читати всяку єресь у Телеграм-каналах, а піднімемо відео, як я пройшовся по залу і підійшов до кожної фракції, до Давида Георгійовича (Арахамії - ред.), Петра Олексійовича, у фракцію "ОПЗЖ" – з усіма".

Деталі: Ведучий телеканалу послався на світлину з Telegram-каналу, на якій видно немов Разумков стоїть поруч із Петром Порошенком у залі Верховної Ради. Разумков заперечив, що має особливі стосунки з керівництвом партії "ЄС".

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