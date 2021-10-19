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Разумков каже, що не буде долучатись до інших політичних сил в Раді

Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:17
Разумков каже, що не буде долучатись до інших політичних сил в Раді
Фото: Верховна Рада

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що не планує входити у колектив жодної політичної сили у Верховній Раді.

Джерело: інтерв’ю Разумкова на телеканалі "Наш"

Пряма мова Разумкова: "Разумков не буде в колективі "Європейської Солідарності", так само, я думаю, не буде в колективі жодної іншої політичної сили, яка представлена сьогодні в парламенті. 

Ви знаєте, що я непогано спілкувався зі всіма фракціями та групами – це було моє завдання як голови ВРУ, щоби Рада продовжувала працювати нормально. І зараз так само. 

Так, дійсно, я зараз сиджу, як кажуть, "на гальорці", за фракцією "ЄС". Але давайте не будемо читати всяку єресь у Телеграм-каналах, а піднімемо відео, як я пройшовся по залу і підійшов до кожної фракції, до Давида Георгійовича (Арахамії - ред.), Петра Олексійовича, у фракцію "ОПЗЖ" – з усіма".

Деталі: Ведучий телеканалу послався на світлину з Telegram-каналу, на якій видно немов Разумков стоїть поруч із Петром Порошенком у залі Верховної Ради. Разумков заперечив, що має особливі стосунки з керівництвом партії "ЄС".

Передісторія:

  • Зранку 19 жовтня Разумков заявляв журналістам, що він формально входить до складу фракції "Слуга народу"
  • Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити ще і мандату.
  • Голова ВРУ Руслан Стефанчук сказав, що Разумкова можуть позбавити мандата, але для цього потрібні передумови.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявляв, що Разумкова не позбавлять мандата, якщо він голосуватиме відповідно до передвиборчих обіцянок партії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков Дмитро
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