Разумков говорит, что не будет присоединяться к другим политическим силам в Раде

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не планирует входить в коллектив других политических сил, представленных в Верховной Раде.

Источник: интервью Разумкова на телеканале НАШ

Прямая речь Разумкова: "Разумков не будет в коллективе "Европейской Солидарности", так же, я думаю, не будет в коллективе никакой другой политической силы, из представленных ​​сегодня в парламенте.

Вы знаете, что я неплохо общался со всеми фракциями и группами - это было моя задача как главы ВРУ, чтобы Рада продолжала работать нормально. И сейчас так же.

Да, действительно, я сейчас сижу, как говорится, "на галёрке", за фракцией "ЕС". Но давайте не будем читать всякую ересь в Телеграм-каналах, а поднимем видео, как я прошелся по залу и подошел к каждой фракции: к Давиду Георгиевичу (Арахамия - ред.), Петру Алексеевичу, ко фракции "ОПЗЖ" - со всеми".

Подробности: Ведущий телеканала сослался на фотографию с Telegram-канала, на которой видно как Разумков стоит рядом с Петром Порошенко в зале Верховной Рады. Разумков опроверг, что у него особые отношения с руководством партии "ЕС".

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