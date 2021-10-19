Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков говорит, что не будет присоединяться к другим политическим силам в Раде

Вторник, 19 октября 2021, 20:17

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не планирует входить в коллектив других политических сил, представленных в Верховной Раде.

Источник: интервью Разумкова на телеканале НАШ

Прямая речь Разумкова: "Разумков не будет в коллективе "Европейской Солидарности", так же, я думаю, не будет в коллективе никакой другой политической силы, из представленных ​​сегодня в парламенте.

Вы знаете, что я неплохо общался со всеми фракциями и группами - это было моя задача как главы ВРУ, чтобы Рада продолжала работать нормально. И сейчас так же.

Да, действительно, я сейчас сижу, как говорится, "на галёрке", за фракцией "ЕС". Но давайте не будем читать всякую ересь в Телеграм-каналах, а поднимем видео, как я прошелся по залу и подошел к каждой фракции: к Давиду Георгиевичу (Арахамия - ред.), Петру Алексеевичу, ко фракции "ОПЗЖ" - со всеми".

Подробности: Ведущий телеканала сослался на фотографию с Telegram-канала, на которой видно как Разумков стоит рядом с Петром Порошенко в зале Верховной Рады. Разумков опроверг, что у него особые отношения с руководством партии "ЕС".

Предыстория:

  • Утром 19 октября Разумков заявлял журналистам, что он формально входит в состав фракции "Слуга народа"
  • Разумков заявил, что по закону его не могут лишить еще и мандата.
  • Нынешний глава ВРУ Руслан Стефанчук сказал, что Разумкова могут лишить мандата, но для этого нужны предпосылки.

Темы: Разумков Дмитрий
powered by lun.ua
Главное сегодня

Елизавета II провела ночь в больнице

Лига конференций: "Заря" получает первую победу

видеоДепутаты "обмениваются" родственниками, принимая помощниками на зарплату из бюджета – "Схемы"

Новости 21 октября: действие ковид-ограничений, свежие рейтинги партий

Еще 17 камер автофиксации появились в четырех областях

Перевозчики в Киеве бастуют из-за новых правил проверки пассажиров на ковид – Укрпас

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков говорит, что является членом фракции "Слуга народа"
Арахамия рассказал, при каких условиях "слуги" могут забрать мандат у Разумкова
Стефанчук допускает, что Разумкова может лишить мандата съезд "слуг", но...
Последние новости
02:40
На Ямайке арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити
01:37
Елизавета II провела ночь в больнице
00:45
Reuters: Испытание Пентагоном гиперзвукового оружия потерпело неудачу
23:57
Лига конференций: "Заря" получает первую победу
23:33
В Латвии отключили русскоязычный канал – рассказывал об эффективности селедки против COVID
22:57
Путин готов пустить газ по "Северному потоку-2" на следующий день после разрешения Германии
22:31
видеоДепутаты "обмениваются" родственниками, принимая помощниками на зарплату из бюджета – "Схемы"
22:09
Новости экономики: НБУ ухудшает прогноз роста экономики, Россия скрывает данные об утечках метана
21:55
Министры обороны НАТО утвердили новый план обороны Альянса
21:51
Курс валют: доллар стоит уже 26,2 гривни
Все новости...