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У слідства понад 10 версій замаху на Шефіра – Венедіктова

Субота, 2 жовтня 2021, 12:42
У слідства понад 10 версій замаху на Шефіра – Венедіктова
фото Ельдара Сарахмана, УП

Слідство розглядає більше десятка версій замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, дві з яких є основними.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова на брифінгу в суботу в Трускавці, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Відносно версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо".

Деталі: Крім того, Венедіктова знову спростувала інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою.

"Що стосується постановки, я це питання вирішила для себе відразу ж, оскільки це було питанням номер один, коли я про це почула 22 вересня. Саме тому я прибула подивитися на автомобіль, на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було жодних сумнівів, що це – не постановка... І коли ти бачиш кучність куль, коли розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі, коли змінювалася швидкість,... яким чином збігається рана з отворами на дверях. Тобто це не постановка, це було зрозуміло ще 22 вересня", - пояснила генпрокурор.

Венедіктова також заявила, що скарга щодо порушень при голосуванні за так званий "закон про деолігархізацію" до неї обов'язково дійде, після чого вона ознайомиться з розставленими в ній акцентами.

Відповідаючи на питання журналістів, чи надійшла генеральному прокурору скарга щодо порушень під час голосування за так званий "закон про деолігархізацію", Венедіктова сказала, що скарга до неї "ще не дійшла".

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: ВенедіктоваШефір Сергій
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