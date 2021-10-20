Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії
Спеціальна представниця Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела Де Ріддер (Німеччина) заявила, що неправомірні обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії в Україні в останні дні є тривожну тенденцію, якій необхідно покласти край.
Джерело: заява Де Ріддер, Oscepa
Пряма мова: "Спеціальна моніторингова місія являє собою не тільки найбільшу і найбільш значиму операцію ОБСЄ, але також і одну з найбільш незамінних".
"Здійснюючи неупереджене спостереження за ситуацією в Україні і надаючи регулярні звіти відповідно до мандату, встановлениму в 2014 році, СММ є незамінним інструментом з документування порушень режиму припинення вогню, постачання осіб, відповідальних за прийняття рішень, важливою інформацією і сприяння діалогу між протиборчими сторонами.
Я нагадую всім сторонам конфлікту, що СММ наділена повноваженнями відповідно до рішень, прийнятих на основі консенсусу всіма 57 державами-учасницями ОБСЄ, і їй повинна бути надана безумовна свобода пересування".
Деталі: Згідно з повідомленнями СММ, в останні дні були створені усілякі перешкоди її діяльності, включаючи обмеження роботи в пунктах пропуску та блокування передових патрульних баз.
З урахуванням закриття в кінці вересня спостережної місії ОБСЄ в російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні СММ залишається єдиним механізмом щодо забезпечення певної частки транспарентності в ході конфлікту, що триває 7 років, і забрав життя понад 14 000 чоловік.
Спеціальна представниця Де Ріддер підкреслила сьогодні, що обмеження діяльності СММ ще більш підриває транспарентність і довіру.
Нагадаємо: Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці.
Передісторія:
- 13 жовтня поблизу лінії зіткнення українські військовослужбовці затримали бойовика Андрія Косяка, який займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок.
- СБУ допитала бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. На його мобільному знайшли відео участі в обстрілі позицій українських військових.
- З вечора 15 жовтня готель "Родина", в якому тимчасово знаходилися представники моніторингової місії ОБСЄ, заблокували близько 200 "демонстрантів". Вони вимагали звільнити Андрія Косяка, взятого під варту українськими військовослужбовцями.
- 18 жовтня український суд на Луганщині взяв під арешт бойовика Андрія Косяка, якого вимагали звільнити "мітингувальники" в Горлівці.
- Увечері 18 жовтня ЗМІ повідомили, що групи людей довкола готелю в окупованій Горлівці, в якому перебували два представники Моніторингової місії ОБСЄ, дозволили їм залишити територію.