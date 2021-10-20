Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії

Спеціальна представниця Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела Де Ріддер (Німеччина) заявила, що неправомірні обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії в Україні в останні дні є тривожну тенденцію, якій необхідно покласти край.

Джерело: заява Де Ріддер, Oscepa

Пряма мова: "Спеціальна моніторингова місія являє собою не тільки найбільшу і найбільш значиму операцію ОБСЄ, але також і одну з найбільш незамінних".

"Здійснюючи неупереджене спостереження за ситуацією в Україні і надаючи регулярні звіти відповідно до мандату, встановлениму в 2014 році, СММ є незамінним інструментом з документування порушень режиму припинення вогню, постачання осіб, відповідальних за прийняття рішень, важливою інформацією і сприяння діалогу між протиборчими сторонами.

Я нагадую всім сторонам конфлікту, що СММ наділена повноваженнями відповідно до рішень, прийнятих на основі консенсусу всіма 57 державами-учасницями ОБСЄ, і їй повинна бути надана безумовна свобода пересування".

Деталі: Згідно з повідомленнями СММ, в останні дні були створені усілякі перешкоди її діяльності, включаючи обмеження роботи в пунктах пропуску та блокування передових патрульних баз.

З урахуванням закриття в кінці вересня спостережної місії ОБСЄ в російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні СММ залишається єдиним механізмом щодо забезпечення певної частки транспарентності в ході конфлікту, що триває 7 років, і забрав життя понад 14 000 чоловік.

Спеціальна представниця Де Ріддер підкреслила сьогодні, що обмеження діяльності СММ ще більш підриває транспарентність і довіру.

Нагадаємо: Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці.

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