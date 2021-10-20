Представительница ОБСЕ осудила блокировки оккупантами работы миссии

Специальная представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер (Германия) заявила, что неправомерные ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии в Украине в последние дни является тревожной тенденцией, которой необходимо положить конец.

Источник: заявление Де Риддер, Oscepa

Прямая речь: "Специальная мониторинговая миссия представляет собой не только крупнейшую и наиболее значимую операцию ОБСЕ, но также и одну из самых незаменимых".

"Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией в Украине и предоставляя регулярные отчеты в соответствии с мандатом, установленным в 2014 году, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами.

Я напоминаю всем сторонам конфликта, что СММ наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения".

Детали: Согласно сообщениям СММ, в последние дни были созданы всяческие препятствия ее деятельности, включая ограничение ее работы в пунктах пропуска и блокирование передовых патрульных баз.

С учетом закрытия в конце сентября наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецкм на российско-украинской границе СММ остается единственным механизмом по обеспечению определенной доли транспарентности в ходе конфликта, продолжающегося 7 лет и унесшего жизни свыше 14 000 человек.

Специальный представитель Де Риддер подчеркнула, что ограничение деятельности СММ еще более подрывает транспарентность и доверие.

Напомним: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.

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