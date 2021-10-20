Представительница ОБСЕ осудила блокировки оккупантами работы миссии
Специальная представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер (Германия) заявила, что неправомерные ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии в Украине в последние дни является тревожной тенденцией, которой необходимо положить конец.
Источник: заявление Де Риддер, Oscepa
Прямая речь: "Специальная мониторинговая миссия представляет собой не только крупнейшую и наиболее значимую операцию ОБСЕ, но также и одну из самых незаменимых".
"Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией в Украине и предоставляя регулярные отчеты в соответствии с мандатом, установленным в 2014 году, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами.
Я напоминаю всем сторонам конфликта, что СММ наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения".
Детали: Согласно сообщениям СММ, в последние дни были созданы всяческие препятствия ее деятельности, включая ограничение ее работы в пунктах пропуска и блокирование передовых патрульных баз.
С учетом закрытия в конце сентября наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецкм на российско-украинской границе СММ остается единственным механизмом по обеспечению определенной доли транспарентности в ходе конфликта, продолжающегося 7 лет и унесшего жизни свыше 14 000 человек.
Специальный представитель Де Риддер подчеркнула, что ограничение деятельности СММ еще более подрывает транспарентность и доверие.
Напомним: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.
Предыстория:
- 13 октября вблизи линии соприкосновения украинские военнослужащие задержали боевика Андрея Косяка, который занимался разведкой украинских военных позиций под видом работы по разминированию прифронтовых участков.
- СБУ допросила боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. На его мобильном нашли видео участия в обстреле позиций украинских военных.
- С вечера 15 октября отель "Родина", в котором временно находились представители мониторинговой миссии ОБСЕ, заблокировали около 200 "демонстрантов". Они требовали освободить Косяка, взятого под стражу украинскими военнослужащими.
- 18 октября украинский суд в Луганской облати взял под арест боевика Косяка, которого требовали освободить "митингующие" в Горловке.
- Вечером 18 октября СМИ сообщили, что группы людей вокруг отеля в оккупированной Горловке, в котором находились два представителя Мониторинговой миссии ОБСЕ, разрешили им покинуть территорию.