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Представительница ОБСЕ осудила блокировки оккупантами работы миссии

Среда, 20 октября 2021, 01:47
Представительница ОБСЕ осудила блокировки оккупантами работы миссии
фото: wikimedia

Специальная представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер (Германия) заявила, что неправомерные ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии в Украине в последние дни является тревожной тенденцией, которой необходимо положить конец.

Источник: заявление Де Риддер, Oscepa

Прямая речь: "Специальная мониторинговая миссия  представляет собой не только крупнейшую и наиболее значимую операцию ОБСЕ, но также и одну из самых незаменимых".

"Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией в Украине и предоставляя регулярные отчеты в соответствии с мандатом, установленным в 2014 году, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами.

Я напоминаю всем сторонам конфликта, что СММ наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения".

Детали: Согласно сообщениям СММ, в последние дни были созданы всяческие препятствия ее деятельности, включая ограничение ее работы в пунктах пропуска и блокирование передовых патрульных баз.

С учетом закрытия в конце сентября наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецкм на российско-украинской границе СММ остается единственным механизмом по обеспечению определенной доли транспарентности в ходе конфликта, продолжающегося 7 лет и унесшего жизни свыше 14 000 человек.

Специальный представитель Де Риддер подчеркнула, что ограничение деятельности СММ еще более подрывает транспарентность и доверие.

Напомним: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.

Предыстория:

  • 13 октября вблизи линии соприкосновения украинские военнослужащие задержали боевика Андрея Косяка, который занимался разведкой украинских военных позиций под видом работы по разминированию прифронтовых участков.
  • СБУ допросила боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. На его мобильном нашли видео участия в обстреле позиций украинских военных.
  • С вечера 15 октября отель "Родина", в котором временно находились представители мониторинговой миссии ОБСЕ, заблокировали около 200 "демонстрантов". Они требовали освободить Косяка, взятого под стражу украинскими военнослужащими.
  • 18 октября украинский суд в Луганской облати взял под арест боевика Косяка, которого требовали освободить "митингующие" в Горловке.
  • Вечером 18 октября СМИ сообщили, что группы людей вокруг отеля в оккупированной Горловке, в котором находились два представителя Мониторинговой миссии ОБСЕ, разрешили им покинуть территорию.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбасс
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