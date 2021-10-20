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Pandora Papers: 77% українців засуджують офшорні рахунки у перших осіб держави

Середа, 20 жовтня 2021, 10:44
Фото з stv.detector.media

Трьом чвертям громадян України видається неприпустимим, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 15-18 жовтня

Деталі: Про міжнародне розслідування Pandora Papers знають 61,7% українців, хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

Для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном. 15,6% опитаних вважають, що в цьому немає нічого поганого.

 

Незалежно від того, знали чи не знали респонденти до інтерв’ю про це розслідування, 56,9% опитаних вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал".

Не вірять у це 22,6% респондентів.

 

Серед тих, хто "вперше чує" про це розслідування, 42,3% вірять у причетність Зеленського/"95 кварталу" до офшорних рахунків і виведення коштів (не вірять – 29,4%). 

Серед добре поінформованих вірять у це 85,4% (не вірять – 11,6%), а серед тих, хто лише дещо чув – 60,8% (не вірять – 20,3%).

 

Довідка: 15-18 жовтня КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Передісторія: 

  • 3 жовтня програма "Слідство.Інфо" оприлюднила фільм-розслідування "Офшор 95", що базується на глобальному витоку документів Pandora Papers. Документи частково підтвердили схему, за якою офшорні фірми Володимира Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних із Ігорем Коломойським.
  • Показ фільму "Офшор 95" у "Малій опері" 3 жовтня ледь не зірвався після дзвінка до КМДА чоловіка, що представився працівником СБУ й озвучив погрози.
  • В Офісі президента згодом заявили, що Володимир Зеленський як президент бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу були пов'язані з "особливостями ринку" старих часів.
  • Сам Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей. Він сказав, що "те саме кіно" вже бачив на каналах Петра Порошенка у 2019 році, але відтоді на нього як на президента України "нічого товариш Петро так і не знайшов".

Теми: офшориЗеленськийсоціологіяопитування


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