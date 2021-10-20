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Pandora Papers: 77% украинцев осуждают оффшорные счета у первых лиц государства

Среда, 20 октября 2021, 10:44
Pandora Papers: 77% украинцев осуждают оффшорные счета у первых лиц государства
Фото с stv.detector.media

Трем четвертям граждан Украины кажется недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 15-18 октября

Детали: О международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев, хотя среди них только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Для 77,1% респондентов это недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом. 15,6% опрошенных считают, что в этом нет ничего плохого.

 

Независимо от того, знали или не знали респонденты до интервью об этом расследовании, 56,9% опрошенных верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют оффшорные счета за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из ПриватБанка, в том числе через "95 квартал". 

Не верят в это 22,6% респондентов.

 

Среди тех, кто "впервые слышит" об этом расследовании, 42,3% верят в причастность Зеленского/"95 квартала" к оффшорным счетам и выводу средств (не верят – 29,4%).

Среди хорошо информированных верят в это 85,4% (не верят – 11,6%), а среди тех, кто только кое-что слышал – 60,8% (не верят – 20,3%).

 

Справка: 15-18 октября КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория:

  • 3 октября программа "Слідство.Інфо" обнародовала фильм-расследование "Оффшор 95", основанный на глобальной утечке документов Pandora Papers. Документы частично подтвердили схему, по которой оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с Игорем Коломойским.
  • Показ фильма "Оффшор 95" в "Малой опере" 3 октября едва не сорвался после звонка в КГГА мужчины, который представился сотрудником СБУ и озвучил угрозы.
  • В Офисе президента позже заявили, что Владимир Зеленский как президент безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса были связаны с "особенностями рынка" старых времен.
  • Сам Зеленский заявил, что расследование "Слідство.Інфо" по материалам Pandora Papers не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег. Он сказал, что "то же кино" уже видел на каналах Петра Порошенко в 2019 году, но с тех пор на него как на президента Украины "ничего товарищ Петр так и не нашел".

"Украинская правда" в Threads

Темы: оффшорыЗеленскийсоциологияопрос
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