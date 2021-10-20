Pandora Papers: 77% украинцев осуждают оффшорные счета у первых лиц государства

Трем четвертям граждан Украины кажется недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 15-18 октября

Детали: О международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев, хотя среди них только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Для 77,1% респондентов это недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом. 15,6% опрошенных считают, что в этом нет ничего плохого.

Независимо от того, знали или не знали респонденты до интервью об этом расследовании, 56,9% опрошенных верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют оффшорные счета за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из ПриватБанка, в том числе через "95 квартал".

Не верят в это 22,6% респондентов.

Среди тех, кто "впервые слышит" об этом расследовании, 42,3% верят в причастность Зеленского/"95 квартала" к оффшорным счетам и выводу средств (не верят – 29,4%).

Среди хорошо информированных верят в это 85,4% (не верят – 11,6%), а среди тех, кто только кое-что слышал – 60,8% (не верят – 20,3%).

Справка: 15-18 октября КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория: