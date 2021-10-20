Третьякова не кається у словах про смерть Полякова і хоче себе захистити

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова хоче "захистити себе" перед комітетом із питань регламенту й депутатської етики при розгляді питання про її покарання за слова про смерть депутата Антона Полякова; за фразу "одним ворогом менше" їй не соромно.

Джерело: коментар Третьякової журналістам у кулуарах парламенту, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Третьякової: "Так, вважаю, що я підставила (фракцію – ред.), але я писала в закритому чаті, й це інша справа, як отримується (інформація – ред.) і як докази йдуть у відкрите суспільство. Тому що в особистому спілкуванні кожен із нас може проявляти якісь почуття…

Коли оприлюднили цю переписку, я взагалі мовчала тиждень і не виходила ні на погоджувальну раду, ніде, і цю тему не порушувала саме тому, що почуття родичів (Полякова – ред.) були для мене основними…

Тут не вибачилася, ні, тому що не вважаю, (що є за що – ред.) вибачатися. Вибачатися можна перед сім'єю, яка сьогодні поставлена в ситуацію, коли з життя пішов батько, чоловік, син. І ця тема постійно порушується, і вибачатися за це – за те, що ця тема порушується постійно – за це я готова вибачитися. І перед ними я вибачаюся... Але вибачатися перед суспільством – ні, нема за що вибачатися".

Деталі: 8 жовтня Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова, зокрема, фразою "одним ворогом менше".

Через це комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту мав розглянути питання про відсторонення Третьякової від участі в засіданнях Верховної Ради на 5 днів і відкликання з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Третьякова сказала, що це ще "має розглянути регламентний комітет".

"Я маю можливість себе захистити, зокрема й на цьому комітеті... В регламенті чітко написано, що для того, щоб його (народного депутата – ред.) усунули, йому потрібно виступити з промовою тут, у парламенті", - заявила Третьякова.

"Якщо фракція вважає, що я маю бути на цьому місці (керівника комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – ред.), я буду, якщо фракція вважає, що ні, то я робитиму свою роботу та вноситиму законопроекти незалежно від того, на якій посаді перебуватиму", – додала депутат.

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