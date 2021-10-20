Третьякова не раскаивается в словах о смерти Полякова и хочет себя защитить

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова хочет "защитить себя" перед комитетом по вопросам регламента и депутатской этики при рассмотрении вопроса о ее наказании за слова о смерти депутата Антона Полякова; за фразу "одним врагом меньше" ей не стыдно.

Источник: комментарий Третьяковой журналистам в кулуарах парламента, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Третьяковой: "Да, считаю, что я подставила (фракцию – ред.), но я писала в закрытом чате, и это другое дело, каким образом добывается (информация – ред.) и каким образом доказательства идут в открытое общество. Потому что в личном общении каждый из нас может проявлять какие-то чувства...

Когда обнародовали эту переписку, я вообще молчала неделю и не выходила ни на согласительный совет, нигде и эту тему не поднимала именно потому, что чувства родственников (Полякова – ред.) были для меня основными...

Тут не извинилась, нет, потому что не считаю, (что есть за что – ред.) извиняться. Извиняться можно перед семьёй, которая сегодня поставлена в ситуации, когда из жизни ушел отец, муж, сын. И эта тема постоянно поднимается, и извиняться за это - за то, что эта тема поднимается постоянно – за это я готова извиниться. И перед ними я извиняюсь... Но извиняться перед обществом – нет, не за что извиняться".

Детали: 8 октября Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

Поэтому комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента должен был рассмотреть вопрос об отстранении Третьяковой от участия в заседаниях Верховной Рады на 5 дней и отзыве с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Третьякова сказала, что это еще "должен рассмотреть регламентный комитет".

"У меня есть возможность себя защитить, в том числе и на этом комитете... В регламенте четко написано, что для того, чтобы его (народного депутата – ред.) отстранили, ему нужно выступить с речью тут, в парламенте", - заявила Третьякова.

"Если фракция считает, что я должен быть на этом месте (руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – ред.), я буду,. Если фракция считает, что нет, то я буду делать свою работу и вносить законопроекты независимо от того, на какой должности буду находиться", – добавила депутат.

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