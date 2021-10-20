Третьякова не раскаивается в словах о смерти Полякова и хочет себя защитить
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова хочет "защитить себя" перед комитетом по вопросам регламента и депутатской этики при рассмотрении вопроса о ее наказании за слова о смерти депутата Антона Полякова; за фразу "одним врагом меньше" ей не стыдно.
Источник: комментарий Третьяковой журналистам в кулуарах парламента, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Третьяковой: "Да, считаю, что я подставила (фракцию – ред.), но я писала в закрытом чате, и это другое дело, каким образом добывается (информация – ред.) и каким образом доказательства идут в открытое общество. Потому что в личном общении каждый из нас может проявлять какие-то чувства...
Когда обнародовали эту переписку, я вообще молчала неделю и не выходила ни на согласительный совет, нигде и эту тему не поднимала именно потому, что чувства родственников (Полякова – ред.) были для меня основными...
Тут не извинилась, нет, потому что не считаю, (что есть за что – ред.) извиняться. Извиняться можно перед семьёй, которая сегодня поставлена в ситуации, когда из жизни ушел отец, муж, сын. И эта тема постоянно поднимается, и извиняться за это - за то, что эта тема поднимается постоянно – за это я готова извиниться. И перед ними я извиняюсь... Но извиняться перед обществом – нет, не за что извиняться".
Детали: 8 октября Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".
Поэтому комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента должен был рассмотреть вопрос об отстранении Третьяковой от участия в заседаниях Верховной Рады на 5 дней и отзыве с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Третьякова сказала, что это еще "должен рассмотреть регламентный комитет".
"У меня есть возможность себя защитить, в том числе и на этом комитете... В регламенте четко написано, что для того, чтобы его (народного депутата – ред.) отстранили, ему нужно выступить с речью тут, в парламенте", - заявила Третьякова.
"Если фракция считает, что я должен быть на этом месте (руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – ред.), я буду,. Если фракция считает, что нет, то я буду делать свою работу и вносить законопроекты независимо от того, на какой должности буду находиться", – добавила депутат.
Предыстория:
- В ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова, который после исключения из фракции "Слуга народа" вступил в группу "За майбутнє", нашли мертвым в такси в Киеве.
- На парламентском заседании в тот же день стало известно, что Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прореагировала на это событие словами "одним врагом меньше". Члены группы "За майбутнє" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за это.
- Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.
- Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", требуют отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
- Антона Полякова похоронили 11 октября в Чернигове.
- Следствие считает, что смерть Полякова могли вызвать хроническое заболевание или отравление. В крови Полякова нашли алкоголь и метадон. Также при осмотре тела Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета.