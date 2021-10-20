За 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу
В Золотоношу, мэр которой 31 октября баллотируется от "Слуги народа" на довыборах в Раду, приехал президент Владимир Зеленский, чтобы осмотреть бассейн в гимназии.
Источник: Офис президента
Детали: Зеленский сообщил, что после сооружения этого бассейна в гимназии имени Скляренко, в следующем году планируется начать реконструкцию здания. По его словам, там будет "спортивная площадка для детей и школа".
В Золотоноше президенту также отчитались о ходе "Большого строительства" на Черкасщине.
На фото возле Зеленского – кандидат от "слуг" и мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.
Справка: Это уже не первый раз, когда Зеленский "работает" с кандидатами непосредственно перед выборами.
25 марта, за 3 дня перед довыборами в Раду Зеленский провел совещание о ходе вакцинации против COVID-19 в регионе, на которое пригласил кандидата в парламент от "Слуги народа" Василия Вирастюка.
На сайте президента потом написали, что Вирастюк "поднял вопрос компенсации убытков малому и микробизнесу" из-за карантина.
Предыстория: 20 октября Зеленский заявил, что в 2022 году в Черкасской области начнут строить ледовую арену, реставрировать три замка, а за два года закончат ремонт основных дорог области.
Напомним:
- 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко, которого призначили главой Черкасской ОДА.
- "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты будет Войцеховский.
- Довыборы на округе пройдут 31 октября.