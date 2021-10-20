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За 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу

Среда, 20 октября 2021, 17:44
фото: офис президента

В Золотоношу, мэр которой 31 октября баллотируется от "Слуги народа" на довыборах в Раду, приехал президент Владимир Зеленский, чтобы осмотреть бассейн в гимназии.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский сообщил, что после сооружения этого бассейна в гимназии имени Скляренко, в следующем году планируется начать реконструкцию здания. По его словам, там будет "спортивная площадка для детей и школа".

В Золотоноше президенту также отчитались о ходе "Большого строительства" на Черкасщине.

На фото возле Зеленского – кандидат от "слуг" и мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Справка: Это уже не первый раз, когда Зеленский "работает" с кандидатами непосредственно перед выборами.

25 марта, за 3 дня перед довыборами в Раду Зеленский провел совещание о ходе вакцинации против COVID-19 в регионе, на которое пригласил кандидата в парламент от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

На сайте президента потом написали, что Вирастюк "поднял вопрос компенсации убытков малому и микробизнесу" из-за карантина.

Предыстория: 20 октября Зеленский заявил, что в 2022 году в Черкасской области начнут строить ледовую арену, реставрировать три замка, а за два года закончат ремонт основных дорог области.

Напомним:

  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко, которого призначили главой Черкасской ОДА.
  • "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты будет Войцеховский.
  • Довыборы на округе пройдут 31 октября.

Украинская правда
Темы: Черкасская областьЗеленскийСлуга народаВерховная Радавиборы
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